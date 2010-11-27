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Евро-2020
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Олимпиада
Хамер Буазза
№11
Нападающий
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Команда
Расинг
Гражданство
Алжир
Дата рождения
22 февр. 1985 (36) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Валансьен
3 : 0
Арль-Авиньон
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3
Арль-Авиньон
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
89'
89'
89'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
89'
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2
Бордо
4
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Лорьян
2 : 0
Арль-Авиньон
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 11 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Лион
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 10 тур
Арль-Авиньон
1
Лион
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Монпелье
3 : 1
Арль-Авиньон
87'
87'
87'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Арль-Авиньон
1
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:00
Арль-Авиньон
0 : 3
Марсель
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Арль-Авиньон
0
Марсель
3
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур