Дэвид Хили
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
5 авг. 1979 (41) год
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2011 17 марта 2011 чт 23:05
Рейнджерс
0 : 1
ПСВ
17.03.2011 17 марта 2011 чт 23:05
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
ПСВ
1
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
10.03.2011 10 марта 2011 чт 21:00
ПСВ
0 : 0
Рейнджерс
10.03.2011 10 марта 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
ПСВ
0
Рейнджерс
0
был в запасе
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
Спортинг
2 : 2
Рейнджерс
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
2
Рейнджерс
2
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
Рейнджерс
1 : 1
Спортинг
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
1
Спортинг
1
был в запасе