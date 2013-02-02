Саймон Дэйвис
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
23 окт. 1979 (41) год
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:30
Фулхэм
0 : 1
Манчестер Юнайтед
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
30.01.2013 30 янв. 2013 ср 22:59
Фулхэм
3 : 1
Вест Хэм
30.01.2013 30 янв. 2013 ср 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
3
Вест Хэм
1
был в запасе