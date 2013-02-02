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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Саймон Дэйвис
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
23 окт. 1979 (41) год
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
20:30
Фулхэм
0 : 1
Манчестер Юнайтед
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
Фулхэм
3 : 1
Вест Хэм
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
3
Вест Хэм
1
был в запасе