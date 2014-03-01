Клинт Демпси
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
США
Дата рождения
9 марта 1983 (38) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 3
Челси
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
Фулхэм
0 : 3
Саутгемптон
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
3
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Суонси
2 : 0
Фулхэм
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Арсенал
2 : 0
Фулхэм
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 4
Сандерленд
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Фулхэм
1
Сандерленд
4
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур