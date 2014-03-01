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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Клинт Демпси
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
9 марта 1983 (38) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
Фулхэм
1 : 3
Челси
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
18:00
Фулхэм
0 : 3
Саутгемптон
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
3
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
Суонси
2 : 0
Фулхэм
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Арсенал
2 : 0
Фулхэм
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
Фулхэм
1 : 4
Сандерленд
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Фулхэм
1
Сандерленд
4
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур