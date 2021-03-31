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Материалы
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Лучшие тексты
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Легкая атлетика
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Олимпиада
Стивен Дэвис
№10
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
1 янв. 1985 (36) лет
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
лига европы квалификация
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Северная Ирландия
0 : 0
Болгария
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Северная Ирландия
0
Болгария
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Италия
2 : 0
Северная Ирландия
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Италия
2
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур