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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Аарон Хьюз
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
8 нояб. 1979 (41) год
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Северная Ирландия
2 : 1
Белоруссия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Северная Ирландия
2
Белоруссия
1
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Северная Ирландия
2 : 0
Эстония
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Северная Ирландия
2
Эстония
0
был в запасе