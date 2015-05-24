Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пол Кончески
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 мая 1981 (39) лет
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
2010/2011
2009/2010
2008/2009
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Лестер Сити
5 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Лестер Сити
5
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
Сандерленд
0 : 0
Лестер Сити
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сандерленд
0
Лестер Сити
0
был в запасе
09.05.2015
09 мая 2015
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
09.05.2015
09 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
14:45
Лестер Сити
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.05.2015
02 мая 2015
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Лестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лестер Сити
1 : 3
Челси
35'
35'
35'
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Лестер Сити
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Бернли
0 : 1
Лестер Сити
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Бернли
0
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 0
Суонси
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Лестер Сити
2
Суонси
0
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Лестер Сити
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
2
Лестер Сити
3
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Лестер Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Тоттенхэм
4 : 3
Лестер Сити
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Тоттенхэм
4
Лестер Сити
3
был в запасе
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Манчестер Сити
2 : 0
Лестер Сити
36'
36'
36'
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:05
Эвертон
2 : 2
Лестер Сити
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Эвертон
2
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
Арсенал
2 : 1
Лестер Сити
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Арсенал
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Кристал Пэлас
90'
90'
90'
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Лестер Сити
0
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Лестер Сити
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Лестер Сити
1
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Сток Сити
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Лестер Сити
0
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 0
Астон Вилла
45'
45'
45'
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
45'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Халл Сити
0 : 1
Лестер Сити
88'
58'
88'
58'
88'
58'
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
0
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 0
Лестер Сити
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Хэм
2
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Показать все игры