Стивен Тэйлор
№27
Защитник
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Команда
Питерборо Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 янв. 1986 (35) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 15:30
Питерборо Юнайтед
1 : 5
Лестер Сити
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Питерборо Юнайтед
1
Лестер Сити
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 3
Питерборо Юнайтед
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Астон Вилла
1
Питерборо Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала