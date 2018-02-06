Шола Амеоби
№26
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
12 окт. 1981 (39) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 23:05
Суонси
8 : 1
Ноттс Каунти
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 23:05
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
8
Ноттс Каунти
1
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Ноттс Каунти
1 : 1
Суонси
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ноттс Каунти
1
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала