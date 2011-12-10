Алан Смит
№17
Полузащитник
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Команда
Ноттс Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 окт. 1980 (40) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Норвич Сити
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Норвич Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 18:00
Манчестер Сити
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Манчестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Уиган Атлетик
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Уиган Атлетик
0
был в запасе
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 15:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Фулхэм
90'
90'
90'
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 15:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Фулхэм
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур