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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Чарльз Н'Зогбиа
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 мая 1986 (34) года
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Эвертон
4 : 0
Астон Вилла
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Эвертон
4
Астон Вилла
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
16:30
Астон Вилла
0 : 0
Манчестер Сити
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
16:30
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур