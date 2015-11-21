Чарльз Н'Зогбиа
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 мая 1986 (34) года
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Эвертон
4 : 0
Астон Вилла
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Эвертон
4
Астон Вилла
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 16:30
Астон Вилла
0 : 0
Манчестер Сити
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 16:30
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Сити
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур