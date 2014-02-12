Дэмьен Дафф
№16
Полузащитник
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Команда
Шэмрок Роверс
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
2 марта 1979 (42) года
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.02.2014 12 февр. 2014 ср 22:59
Фулхэм
2 : 3
Ливерпуль
12.02.2014 12 февр. 2014 ср 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Фулхэм
2
Ливерпуль
3
был в запасе
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
Фулхэм
0 : 3
Саутгемптон
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Суонси
2 : 0
Фулхэм
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2
Фулхэм
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Арсенал
2 : 0
Фулхэм
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
2
Фулхэм
0
был в запасе
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 4
Сандерленд
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Фулхэм
1
Сандерленд
4
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Фулхэм
2 : 1
Вест Хэм
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Норвич Сити
1 : 2
Фулхэм
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Норвич Сити
1
Фулхэм
2
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Фулхэм
2 : 4
Манчестер Сити
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
2
Манчестер Сити
4
был в запасе
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Эвертон
4 : 1
Фулхэм
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
4
Фулхэм
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 16:30
Фулхэм
2 : 0
Астон Вилла
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 16:30
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:59
Фулхэм
1 : 2
Тоттенхэм
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:59
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1
Тоттенхэм
2
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Фулхэм
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
3
Фулхэм
0
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Саутгемптон
2 : 0
Фулхэм
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
2
Фулхэм
0
был в запасе
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 22:00
Кристал Пэлас
1 : 4
Фулхэм
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 22:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1
Фулхэм
4
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 0
Сток Сити
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:30
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
0
был в запасе
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 14:45
Фулхэм
1 : 3
Арсенал
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 14:45
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Фулхэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
Сандерленд
0 : 1
Фулхэм
90'
90'
90'
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сандерленд
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур