Обафеми Мартинс
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
28 окт. 1984 (36) лет
Рост
172
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2013 07 марта 2013 чт 23:05
Леванте
0 : 0
Рубин
07.03.2013 07 марта 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Леванте
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
Олимпиакос
0 : 1
Леванте
9'
45'
9'
45'
9'
45'
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
9'
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
0
Леванте
1
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
Леванте
3 : 0
Олимпиакос
56'
30'
56'
30'
56'
30'
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
56'
30'
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Леванте
3
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала