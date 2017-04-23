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Олимпиада
Джоуи Бартон
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 сент. 1982 (38) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2008/2009
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:15
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:00
Эвертон
3 : 1
Бернли
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
3
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
Мидлсбро
0 : 0
Бернли
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Мидлсбро
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:45
Бернли
1 : 0
Сток Сити
30'
30'
30'
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Бернли
0 : 2
Тоттенхэм
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
Сандерленд
0 : 0
Бернли
23'
23'
23'
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Сандерленд
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ливерпуль
2 : 1
Бернли
58'
58'
58'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
2
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
Суонси
3 : 2
Бернли
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Суонси
3
Бернли
2
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
Халл Сити
1 : 1
Бернли
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Халл Сити
1
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
16:30
Бернли
1 : 1
Челси
88'
88'
88'
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
Уотфорд
2 : 1
Бернли
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Уотфорд
2
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Бернли
1 : 0
Лестер Сити
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:15
Арсенал
2 : 1
Бернли
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:15
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
Бернли
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Саутгемптон
78'
78'
78'
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
78'
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1
Саутгемптон
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур