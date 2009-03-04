Клаудиу Касапа
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 мая 1976 (44) года
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.03.2009 04 марта 2009 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Манчестер Юнайтед
04.03.2009 04 марта 2009 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 16:00
Болтон
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.03.2009 01 марта 2009 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Болтон
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Эвертон
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Эвертон
0
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 16:30
Портсмут
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Портсмут
0
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Сток Сити
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Сток Сити
2
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
Челси
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе