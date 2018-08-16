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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эмре Белезоглу
№25
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Турция
Дата рождения
7 сент. 1980 (40) лет
Рост
171
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
испания. примера
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:45
Бернли
1 : 0
Истанбул Башакшехир
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Бернли
1
Истанбул Башакшехир
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Бернли
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд