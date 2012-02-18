Стефен Карр
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
29 авг. 1976 (44) года
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 15:30
Челси
1 : 1
Бирмингем Сити
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 15:30
минуты: 1' - 15'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 15' / Англия. Кубок, 1/8 финала