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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Шей Гивен
№24
Вратарь
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
20 апр. 1976 (44) года
Рост
185
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
Сток Сити
1 : 2
Ливерпуль
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сток Сити
1
Ливерпуль
2
был в запасе
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:45
Бернли
1 : 0
Сток Сити
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Сток Сити
0
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 0
Сток Сити
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер Сити
2
Сток Сити
0
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
Сток Сити
1 : 2
Челси
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Сток Сити
1
Челси
2
был в запасе
08.03.2017
08 марта 2017
ср
23:00
Манчестер Сити
0 : 0
Сток Сити
08.03.2017
08 марта 2017
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
Сток Сити
2 : 0
Мидлсбро
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
2
Мидлсбро
0
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
16:30
Тоттенхэм
4 : 0
Сток Сити
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Сток Сити
0
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
Сток Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сток Сити
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Сток Сити
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Сток Сити
0
был в запасе
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
23:00
Сток Сити
1 : 1
Эвертон
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сток Сити
1
Эвертон
1
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
Сандерленд
1 : 3
Сток Сити
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Сандерленд
1
Сток Сити
3
был в запасе
03.01.2017
03 янв. 2017
вт
23:00
Сток Сити
2 : 0
Уотфорд
03.01.2017
03 янв. 2017
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
2
Уотфорд
0
был в запасе
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
Челси
4 : 2
Сток Сити
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Челси
4
Сток Сити
2
был в запасе
27.12.2016
27 дек. 2016
вт
20:15
Ливерпуль
4 : 1
Сток Сити
27.12.2016
27 дек. 2016
вт
20:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
4
Сток Сити
1
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
Сток Сити
2 : 2
Лестер Сити
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сток Сити
2
Лестер Сити
2
был в запасе
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
23:00
Сток Сити
0 : 0
Саутгемптон
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сток Сити
0
Саутгемптон
0
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
Арсенал
3 : 1
Сток Сити
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Сток Сити
1
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:00
Сток Сити
2 : 0
Бернли
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сток Сити
2
Бернли
0
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
15:00
Уотфорд
0 : 1
Сток Сити
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Уотфорд
0
Сток Сити
1
был в запасе
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