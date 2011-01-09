Дариус Васселл
№37
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 июня 1980 (40) лет
Рост
170
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 19:00
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Сити
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лестер Сити
2
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 84' / Англия. Кубок, 1/32 финала