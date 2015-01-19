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Олимпиада
Георгиос Самарас
№30
Нападающий
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
21 февр. 1985 (36) лет
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
19.01.2015
19 янв. 2015
пн
23:00
Эвертон
0 : 0
Вест Бромвич
19.01.2015
19 янв. 2015
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Халл Сити
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1
Халл Сити
0
был в запасе
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
23:00
Вест Бромвич
1 : 2
Вест Хэм
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
2
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
15:45
Вест Бромвич
0 : 1
Арсенал
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
15:45
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
Челси
2 : 0
Вест Бромвич
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
16:30
Вест Бромвич
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
16:30
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Вест Бромвич
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Лестер Сити
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Вест Бромвич
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
2
Вест Бромвич
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Бернли
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Бромвич
4
Бернли
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 2
Эвертон
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
2
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур