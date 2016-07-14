Валерий Божинов
№86
Нападающий
Подписаться
Команда
Партизан
Гражданство
Болгария
Дата рождения
15 февр. 1986 (35) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:15
Партизан
0 : 0
Заглембе
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:15
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Партизан
0
Заглембе
0
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд