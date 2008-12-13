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Олимпиада
Дитмар Хаманн
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 авг. 1973 (47) лет
Рост
188
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
Манчестер Сити
0 : 1
Эвертон
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
0
Эвертон
1
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
15:45
Фулхэм
1 : 1
Манчестер Сити
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Фулхэм
1
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
16:30
Манчестер Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
16:30
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Арсенал
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3
Арсенал
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур