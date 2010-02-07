Усман Дабо
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 февр. 1977 (44) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
Лацио
0 : 1
Катания
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0
Катания
1
был в запасе
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 22:45
Ювентус
1 : 1
Лацио
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Лацио
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Лацио
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 36' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
3
Лацио
0
минуты: 36' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 22:45
Рома
1 : 0
Лацио
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 22:45
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Лацио
0
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Сампдория
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1
Сампдория
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 16:00
Фиорентина
0 : 0
Лацио
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 16:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0
Лацио
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Палермо
18'
18'
18'
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:45
Лацио
1 : 2
Парма
82'
82'
82'
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 21:45
Лацио
0 : 2
Ювентус
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 21:45
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 3 тур
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 21:45
Кьево
1 : 2
Лацио
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 21:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
1
Лацио
2
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 2 тур
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 21:45
Лацио
1 : 0
Аталанта
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 21:45
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
1
Аталанта
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур