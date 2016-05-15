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Олимпиада
Майка Ричардс
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 июня 1988 (32) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
4
Астон Вилла
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
07.05.2016
07 мая 2016
сб
17:00
Астон Вилла
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.05.2016
07 мая 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
17:00
Уотфорд
3 : 2
Астон Вилла
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Уотфорд
3
Астон Вилла
2
был в запасе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 4
Саутгемптон
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
2
Саутгемптон
4
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
1
Астон Вилла
0
был в запасе
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Борнмут
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Борнмут
2
был в запасе
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
14:45
Астон Вилла
0 : 4
Челси
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
0
Челси
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:00
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
05.03.2016
05 марта 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
01.03.2016
01 марта 2016
вт
22:45
Астон Вилла
1 : 3
Эвертон
01.03.2016
01 марта 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
1
Эвертон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
18:00
Сток Сити
2 : 1
Астон Вилла
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
2
Астон Вилла
1
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:05
Астон Вилла
0 : 6
Ливерпуль
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:05
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
0
Ливерпуль
6
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
Астон Вилла
2 : 0
Норвич Сити
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
2
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
22:45
Вест Хэм
2 : 0
Астон Вилла
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
Вест Бромвич
0 : 0
Астон Вилла
42'
42'
42'
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:30
Астон Вилла
1 : 1
Лестер Сити
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
1
был в запасе
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:45
Астон Вилла
1 : 0
Кристал Пэлас
12.01.2016
12 янв. 2016
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
18:00
Сандерленд
3 : 1
Астон Вилла
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сандерленд
3
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
18:00
Норвич Сити
2 : 0
Астон Вилла
90'
90'
90'
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Норвич Сити
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
Астон Вилла
2 : 3
Уотфорд
41'
41'
41'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
41'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Астон Вилла
2
Уотфорд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
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