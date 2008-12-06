Дэнни Миллс
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 мая 1977 (43) года
Рост
184
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 15:45
Фулхэм
1 : 1
Манчестер Сити
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Фулхэм
1
Манчестер Сити
1
был в запасе