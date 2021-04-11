Ведран Чорлука
№14
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 февр. 1986 (35) лет
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Локомотив
-:-
Спартак
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
-
Спартак
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
78'
78'
78'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
45'
21'
45'
21'
45'
21'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
71'
71'
71'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 36'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 36' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
69'
69'
69'
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Урал
1 : 1
Локомотив
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Краснодар
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 20:00
Рубин
0 : 2
Локомотив
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур