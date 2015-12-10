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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Димитар Бербатов
№10
Нападающий
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Команда
ПАОК
Гражданство
Болгария
Дата рождения
30 янв. 1981 (40) лет
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Боруссия
0 : 1
ПАОК
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Боруссия
0
ПАОК
1
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
ПАОК
0 : 0
Габала
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
0
Габала
0
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
ПАОК
0 : 0
Краснодар
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
0
Краснодар
0
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
ПАОК
1 : 1
Боруссия
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПАОК
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Габала
0 : 0
ПАОК
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 60' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Габала
0
ПАОК
0
минуты: 60' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур