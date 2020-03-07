Аарон Леннон
№12
Полузащитник
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 апр. 1987 (33) года
Рост
165
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
Бернли
1 : 1
Тоттенхэм
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Тоттенхэм
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Бернли
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Бернли
0
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
83'
83'
83'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
3
Борнмут
0
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Саутгемптон
1
Бернли
2
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Арсенал
0
был в запасе
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:15
Манчестер Юнайтед
0 : 2
Бернли
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Юнайтед
0
Бернли
2
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
2
Лестер Сити
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Челси
3 : 0
Бернли
59'
59'
59'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
3
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0
Бернли
1
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
Бернли
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 18:00
Тоттенхэм
5 : 0
Бернли
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
5
Бернли
0
был в запасе
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 23:15
Бернли
1 : 4
Манчестер Сити
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Бернли
1
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Бернли
0 : 2
Кристал Пэлас
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Уотфорд
0 : 3
Бернли
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Уотфорд
0
Бернли
3
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 18:00
Бернли
3 : 0
Вест Хэм
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Бернли
3
Вест Хэм
0
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
Бернли
2 : 4
Челси
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бернли
2
Челси
4
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 1
Бернли
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лестер Сити
2
Бернли
1
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
Бернли
1 : 0
Эвертон
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Бернли
1
Эвертон
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Астон Вилла
2 : 2
Бернли
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
2
Бернли
2
был в запасе