Джейми О'Хара
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 сент. 1986 (34) года
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Блэкберн
10.03.2012 10 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:05
Фулхэм
5 : 0
Вулверхэмптон
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
5
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Вулверхэмптон
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 16:30
Вулверхэмптон
1 : 5
Вест Бромвич
27'
27'
27'
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Бромвич
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вулверхэмптон
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Вулверхэмптон
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
4
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 19:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Сандерленд
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вулверхэмптон
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 18:00
Эвертон
2 : 1
Вулверхэмптон
86'
86'
86'
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 16:30
Вулверхэмптон
3 : 1
Уиган Атлетик
31'
80'
31'
80'
31'
80'
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 16:30
31'
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вулверхэмптон
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вулверхэмптон
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Сити
3
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 14:45
Вулверхэмптон
2 : 2
Суонси
86'
65'
86'
65'
86'
65'
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 14:45
86'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вулверхэмптон
2
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 14:00
Вест Бромвич
2 : 0
Вулверхэмптон
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вест Бромвич
2
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 17:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Вулверхэмптон
5'
5'
5'
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0
Куинз Парк Рейнджерс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Тоттенхэм
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вулверхэмптон
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:05
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
45'
45'
45'
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 16:00
Вулверхэмптон
2 : 0
Фулхэм
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вулверхэмптон
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
Блэкберн
1 : 2
Вулверхэмптон
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур