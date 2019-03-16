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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Уэйн Раутледж
№15
Полузащитник
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Команда
Суонси
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 янв. 1985 (36) лет
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:20
Суонси
2 : 3
Манчестер Сити
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:20
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Суонси
2
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 3
Суонси
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Астон Вилла
0
Суонси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала