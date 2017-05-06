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Олимпиада
Стид Мальбранк
№10
Полузащитник
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 янв. 1980 (41) год
Рост
168
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Тулуза
0 : 1
Кан
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
0
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Кан
1 : 5
Марсель
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Кан
1
Марсель
5
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
Кан
1 : 0
Нанси
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
минуты: 1' - 45'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Нанси
0
минуты: 1' - 45' / Франция. Лига 1, 21 тур
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Кан
0 : 1
Лилль
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0
Лилль
1
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Дижон
2 : 0
Кан
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
2
Кан
0
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Бастия
1 : 1
Кан
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1
Кан
1
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
19:00
Кан
3 : 2
Лион
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
3
Лион
2
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Монако
2 : 1
Кан
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Кан
1
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
Кан
3 : 0
Метц
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
3
Метц
0
был в запасе
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
Кан
3 : 3
Дижон
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3
Дижон
3
был в запасе
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4
Кан
2
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1
Генгам
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1
Кан
0
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Кан
1 : 0
Ницца
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1
Ницца
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Кан
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Кан
0 : 2
Сент-Этьен
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0
Сент-Этьен
2
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Кан
2
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 0
Тулуза
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1
Тулуза
0
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
18:00
Ренн
2 : 0
Кан
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2
Кан
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 4 тур
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
Кан
2 : 0
Бастия
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
2
Бастия
0
был в запасе
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