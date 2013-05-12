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Джермэйн Дженас
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 февр. 1983 (38) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
04.05.2013
04 мая 2013
сб
19:30
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Арсенал
78'
78'
78'
04.05.2013
04 мая 2013
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
15:30
Рединг
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Рединг
0
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Эвертон
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Эвертон
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:10
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Уиган Атлетик
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:10
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
22:00
Фулхэм
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Фулхэм
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
23'
23'
23'
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
23'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
Сандерленд
90'
90'
90'
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
90'
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Сандерленд
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
минуты: 54' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 54' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 47' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 47' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Суонси
4 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Суонси
4
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
15:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Норвич Сити
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
15:45
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Норвич Сити
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вест Бромвич
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
17:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Тоттенхэм
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
1
был в запасе