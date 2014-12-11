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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Теему Тайнио
№10
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
27 нояб. 1979 (41) год
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Брюгге
2 : 1
ХИК
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брюгге
2
ХИК
1
был в запасе
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 54'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ХИК
2
Копенгаген
1
минуты: 1' - 54' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Торино
2 : 0
ХИК
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Торино
2
ХИК
0
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
19'
19'
19'
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ХИК
0
Брюгге
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Копенгаген
2 : 0
ХИК
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
2
ХИК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур