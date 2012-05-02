Ледли Кинг
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 дек. 1980 (40) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:00
Болтон
1 : 4
Тоттенхэм
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Болтон
1
Тоттенхэм
4
был в запасе
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Блэкберн
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Тоттенхэм
2
Блэкберн
0
был в запасе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 19:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Тоттенхэм
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 17:00
Тоттенхэм
1 : 2
Норвич Сити
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Тоттенхэм
1
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:45
Тоттенхэм
1 : 1
Сток Сити
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Тоттенхэм
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
10.03.2012 10 марта 2012 сб 20:30
Эвертон
1 : 0
Тоттенхэм
10.03.2012 10 марта 2012 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 19:10
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
04.03.2012 04 марта 2012 вс 19:10
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 16:30
Арсенал
5 : 2
Тоттенхэм
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 16:30
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Арсенал
5
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:30
Тоттенхэм
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:30
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Тоттенхэм
5
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
06.02.2012 06 февр. 2012 пн 22:59
Ливерпуль
0 : 0
Тоттенхэм
06.02.2012 06 февр. 2012 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ливерпуль
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
Тоттенхэм
3 : 1
Уиган Атлетик
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Тоттенхэм
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 16:30
Манчестер Сити
3 : 2
Тоттенхэм
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Сити
3
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
22.12.2011 22 дек. 2011 чт 22:59
Тоттенхэм
1 : 1
Челси
22.12.2011 22 дек. 2011 чт 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Тоттенхэм
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Сандерленд
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 3
Тоттенхэм
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Бромвич
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
21.11.2011 21 нояб. 2011 пн 22:59
Тоттенхэм
2 : 0
Астон Вилла
21.11.2011 21 нояб. 2011 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Тоттенхэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 19:00
Фулхэм
1 : 3
Тоттенхэм
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Фулхэм
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 19:00
Тоттенхэм
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Тоттенхэм
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 29'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 29' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Арсенал
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур