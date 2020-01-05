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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Майкл Доусон
№20
Защитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 нояб. 1983 (37) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Челси
2 : 0
Ноттингем Форест
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Ноттингем Форест
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала