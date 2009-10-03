Пол Сталтери
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Канада
Дата рождения
18 окт. 1977 (43) года
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 19:30
Боруссия
0 : 1
Боруссия
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 19:30
минуты: 1' - 86'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 86' / Германия. Бундеслига, 8 тур
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:30
Фрайбург
3 : 0
Боруссия
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 16:30
Боруссия
2 : 4
Хоффенхайм
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
2
Хоффенхайм
4
был в запасе
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 16:30
Нюрнберг
1 : 0
Боруссия
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Нюрнберг
1
Боруссия
0
был в запасе
28.08.2009 28 авг. 2009 пт 21:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
28.08.2009 28 авг. 2009 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия
2
Майнц
0
был в запасе
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:30
Вердер
3 : 0
Боруссия
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:30
минуты: 69' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3
Боруссия
0
минуты: 69' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 16:30
Боруссия
2 : 1
Герта
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
2
Герта
1
был в запасе
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 16:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3
Боруссия
3
был в запасе