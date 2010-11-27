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Олимпиада
Паскаль Шимбонда
№39
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 февр. 1979 (42) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
7 : 1
Блэкберн
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
7
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
16:30
Блэкберн
2 : 0
Астон Вилла
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
16:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Блэкберн
2
Астон Вилла
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Тоттенхэм
4 : 2
Блэкберн
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
4
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Блэкберн
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
Блэкберн
2 : 1
Уиган Атлетик
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкберн
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Блэкберн
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ливерпуль
2
Блэкберн
1
был в запасе
18.10.2010
18 окт. 2010
пн
22:00
Блэкберн
0 : 0
Сандерленд
18.10.2010
18 окт. 2010
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Блэкберн
0
Сандерленд
0
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
Сток Сити
1 : 0
Блэкберн
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Сток Сити
1
Блэкберн
0
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Блэкпул
1 : 2
Блэкберн
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Блэкпул
1
Блэкберн
2
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
Блэкберн
1 : 1
Фулхэм
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Блэкберн
1
Фулхэм
1
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
Манчестер Сити
1 : 1
Блэкберн
81'
81'
81'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Сити
1
Блэкберн
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
14:45
Блэкберн
1 : 2
Арсенал
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкберн
1
Арсенал
2
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
Блэкберн
1 : 0
Эвертон
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1
Эвертон
0
был в запасе