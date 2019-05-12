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Олимпиада
Луис-Антонио Валенсия
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
4 авг. 1985 (35) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
0 : 2
Кардифф
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
0
Кардифф
2
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
23:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
19:00
Ливерпуль
3 : 1
Манчестер Юнайтед
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
3
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Арсенал
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
2
Арсенал
2
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Кристал Пэлас
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:30
Уотфорд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
81'
81'
81'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Уотфорд
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
18:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 3
Тоттенхэм
57'
57'
57'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
0
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур