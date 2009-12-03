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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джулиус Агахова
№77
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
12 февр. 1982 (39) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2009/2010
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
Шахтер
0 : 0
Брюгге
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шахтер
0
Брюгге
0
был в запасе
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Тулуза
0 : 2
Шахтер
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Тулуза
0
Шахтер
2
был в запасе
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Шахтер
4 : 0
Тулуза
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шахтер
4
Тулуза
0
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Шахтер
4 : 1
Партизан
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
4
Партизан
1
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Брюгге
1 : 4
Шахтер
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
1
Шахтер
4
был в запасе