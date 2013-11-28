Майк Поллит
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 февр. 1972 (49) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Уиган Атлетик
1 : 2
Зюлте-Варегем
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Уиган Атлетик
1
Зюлте-Варегем
2
был в запасе
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 20:00
Рубин
1 : 0
Уиган Атлетик
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рубин
1
Уиган Атлетик
0
был в запасе