Джейсон Кумас
№19
Полузащитник
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Команда
Транмер
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
25 сент. 1979 (41) год
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 18:00
Уиган Атлетик
0 : 1
Эвертон
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Уиган Атлетик
0
Эвертон
1
был в запасе
30.12.2009 30 дек. 2009 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Уиган Атлетик
30.12.2009 30 дек. 2009 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
5
Уиган Атлетик
0
был в запасе
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 1
Уиган Атлетик
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 15:45
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 15:45
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 3
Бирмингем Сити
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2
Бирмингем Сити
3
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Сандерленд
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Уиган Атлетик
1
Сандерленд
0
был в запасе
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 18:00
Тоттенхэм
9 : 1
Уиган Атлетик
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
9
Уиган Атлетик
1
был в запасе
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 18:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Фулхэм
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Уиган Атлетик
1
Фулхэм
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
Бернли
1 : 3
Уиган Атлетик
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бернли
1
Уиган Атлетик
3
был в запасе
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Манчестер Сити
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Уиган Атлетик
1
Манчестер Сити
1
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
Халл Сити
2 : 1
Уиган Атлетик
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
Уиган Атлетик
3 : 1
Челси
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Уиган Атлетик
3
Челси
1
был в запасе
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
Арсенал
4 : 0
Уиган Атлетик
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
4
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 17:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Вест Хэм
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Уиган Атлетик
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 17:00
Эвертон
2 : 1
Уиган Атлетик
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Эвертон
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
Уиган Атлетик
0 : 5
Манчестер Юнайтед
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
18.08.2009 18 авг. 2009 вт 21:45
Уиган Атлетик
0 : 1
Вулверхэмптон
18.08.2009 18 авг. 2009 вт 21:45
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Уиган Атлетик
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
Астон Вилла
0 : 2
Уиган Атлетик
56'
56'
56'
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
56'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла
0
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур