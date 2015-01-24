Эмил Хески
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 янв. 1978 (43) года
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 0
Болтон
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:30
минуты: 1' - 56'
Англия. Кубок, 4 раунд
Ливерпуль
0
Болтон
0
минуты: 1' - 56' / Англия. Кубок, 4 раунд