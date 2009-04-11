Антуан Сибьерски
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 авг. 1974 (46) лет
Рост
187
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
Уиган Атлетик
1 : 4
Арсенал
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уиган Атлетик
1
Арсенал
4
был в запасе
04.03.2009 04 марта 2009 ср 22:45
Уиган Атлетик
0 : 1
Вест Хэм
04.03.2009 04 марта 2009 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Уиган Атлетик
0
Вест Хэм
1
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 18:00
Челси
2 : 1
Уиган Атлетик
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 18:00
Мидлсбро
0 : 0
Уиган Атлетик
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Мидлсбро
0
Уиган Атлетик
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур