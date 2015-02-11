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Олимпиада
Уилсон Паласиос
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гондурас
Дата рождения
29 июля 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Сток Сити
1 : 4
Манчестер Сити
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сток Сити
1
Манчестер Сити
4
был в запасе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Сток Сити
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Сток Сити
1
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Эвертон
0 : 1
Сток Сити
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Эвертон
0
Сток Сити
1
был в запасе
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Сток Сити
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
2
Сток Сити
1
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
16:30
Тоттенхэм
1 : 2
Сток Сити
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Тоттенхэм
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур