Уилсон Паласиос
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гондурас
Дата рождения
29 июля 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Сток Сити
1 : 4
Манчестер Сити
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сток Сити
1
Манчестер Сити
4
был в запасе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Сток Сити
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Сток Сити
1
был в запасе
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Эвертон
0 : 1
Сток Сити
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Эвертон
0
Сток Сити
1
был в запасе
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Сток Сити
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
2
Сток Сити
1
был в запасе
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 16:30
Тоттенхэм
1 : 2
Сток Сити
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Тоттенхэм
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур