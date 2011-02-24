Педру Мендеш
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 февр. 1979 (42) года
Рост
173
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
Спортинг
2 : 2
Рейнджерс
42'
42'
42'
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
42'
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
2
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
Рейнджерс
1 : 1
Спортинг
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
1
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала