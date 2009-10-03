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Евро-2020
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Олимпиада
Шон Дэйвис
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 сент. 1979 (41) год
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:00
Болтон
2 : 2
Тоттенхэм
70'
70'
70'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:00
70'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Болтон
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
Болтон
1 : 1
Сток Сити
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Болтон
1
Сток Сити
1
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
Халл Сити
1 : 0
Болтон
19'
19'
19'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
1
Болтон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
17:00
Болтон
0 : 1
Сандерленд
67'
67'
67'
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Болтон
0
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур