Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Нванкво Кану
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
Портсмут
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
1 авг. 1976 (44) года
Рост
196
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
Портсмут
3 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3
Вулверхэмптон
1
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
Портсмут
1 : 2
Астон Вилла
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Портсмут
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
Портсмут
0 : 0
Блэкберн
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Портсмут
0
Блэкберн
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Портсмут
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Портсмут
0 : 5
Челси
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Портсмут
0
Челси
5
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
89'
89'
89'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
89'
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3
Халл Сити
2
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
15.03.2010
15 марта 2010
пн
23:00
Ливерпуль
4 : 1
Портсмут
15.03.2010
15 марта 2010
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
4
Портсмут
1
был в запасе
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
Портсмут
1 : 2
Бирмингем Сити
90'
90'
90'
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
90'
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Портсмут
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Портсмут
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1
Портсмут
2
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
20:30
Портсмут
1 : 2
Сток Сити
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
20:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Портсмут
1
Сток Сити
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
22:45
Портсмут
1 : 1
Сандерленд
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
22:45
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Портсмут
1
Сандерленд
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
30.12.2009
30 дек. 2009
ср
22:45
Портсмут
1 : 4
Арсенал
30.12.2009
30 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Портсмут
1
Арсенал
4
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
16:00
Вест Хэм
2 : 0
Портсмут
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
16:00
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2
Портсмут
0
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
15:45
Портсмут
2 : 0
Ливерпуль
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
15:45
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Портсмут
2
Ливерпуль
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Сандерленд
1 : 1
Портсмут
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1
Портсмут
1
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
Портсмут
2 : 0
Бернли
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2
Бернли
0
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Портсмут
1 : 4
Манчестер Юнайтед
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
1
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Сток Сити
1 : 0
Портсмут
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Сток Сити
1
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:00
Блэкберн
3 : 1
Портсмут
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Блэкберн
3
Портсмут
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Портсмут
4 : 0
Уиган Атлетик
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Портсмут
4
Уиган Атлетик
0
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
Показать все игры