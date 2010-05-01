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Олимпиада
Ричард Хьюз
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
25 июня 1979 (41) год
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
Портсмут
3 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
Болтон
2 : 2
Портсмут
75'
75'
75'
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
2
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
Портсмут
0 : 0
Блэкберн
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Портсмут
0
Блэкберн
0
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Портсмут
74'
74'
74'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Портсмут
0 : 5
Челси
86'
86'
86'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Портсмут
0
Челси
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
15.03.2010
15 марта 2010
пн
23:00
Ливерпуль
4 : 1
Портсмут
15.03.2010
15 марта 2010
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
4
Портсмут
1
был в запасе
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
22:45
Портсмут
1 : 1
Сандерленд
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Портсмут
1
Сандерленд
1
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Портсмут
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
5
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
03.02.2010
03 февр. 2010
ср
23:00
Фулхэм
1 : 0
Портсмут
03.02.2010
03 февр. 2010
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1
Портсмут
0
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
16:30
Манчестер Сити
2 : 0
Портсмут
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
2
Портсмут
0
был в запасе
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
22:45
Портсмут
1 : 1
Вест Хэм
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Портсмут
1
Вест Хэм
1
был в запасе
30.12.2009
30 дек. 2009
ср
22:45
Портсмут
1 : 4
Арсенал
87'
87'
87'
30.12.2009
30 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Портсмут
1
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
15:45
Портсмут
2 : 0
Ливерпуль
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Портсмут
2
Ливерпуль
0
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
Челси
2 : 1
Портсмут
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
2
Портсмут
1
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Сандерленд
1 : 1
Портсмут
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
Портсмут
2 : 0
Бернли
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2
Бернли
0
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Портсмут
1 : 4
Манчестер Юнайтед
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
1
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Сток Сити
1 : 0
Портсмут
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Сток Сити
1
Портсмут
0
был в запасе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
15:30
Портсмут
0 : 1
Манчестер Сити
12'
12'
12'
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Портсмут
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
Арсенал
4 : 1
Портсмут
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
4
Портсмут
1
был в запасе
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