Джейми Эшдаун
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Кроули Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 нояб. 1980 (40) лет
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
Манчестер Сити
4 : 0
Лидс
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Сити
4
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала