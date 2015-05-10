Нико Кранчар
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
13 авг. 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2015 10 мая 2015 вс 15:30
Манчестер Сити
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
10.05.2015 10 мая 2015 вс 15:30
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Сити
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Вест Хэм
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Вест Хэм
0
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 15:30
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Челси
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 15:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:45
Астон Вилла
3 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
35'
35'
35'
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 52'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
3
Куинз Парк Рейнджерс
3
минуты: 1' - 52' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Вест Бромвич
1 : 4
Куинз Парк Рейнджерс
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 30' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Бромвич
1
Куинз Парк Рейнджерс
4
минуты: 30' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Эвертон
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эвертон
2
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 15:45
Кристал Пэлас
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
14.03.2015 14 марта 2015 сб 15:45
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кристал Пэлас
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
07.03.2015 07 марта 2015 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Тоттенхэм
07.03.2015 07 марта 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Арсенал
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Арсенал
2
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
Сандерленд
0 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Саутгемптон
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Саутгемптон
1
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Сток Сити
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
36'
36'
36'
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
36'
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сток Сити
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 20:30
Арсенал
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
90'
90'
90'
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Вест Бромвич
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Вест Бромвич
2
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
15.12.2014 15 дек. 2014 пн 23:00
Эвертон
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2014 15 дек. 2014 пн 23:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Бернли
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Бернли
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
Суонси
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур