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Олимпиада
Нико Кранчар
№19
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
13 авг. 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.05.2015
10 мая 2015
вс
15:30
Манчестер Сити
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
10.05.2015
10 мая 2015
вс
15:30
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Сити
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Вест Хэм
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Вест Хэм
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
15:30
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Челси
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
15:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
1
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:45
Астон Вилла
3 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
35'
35'
35'
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 52'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
3
Куинз Парк Рейнджерс
3
минуты: 1' - 52' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 4
Куинз Парк Рейнджерс
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 30' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Бромвич
1
Куинз Парк Рейнджерс
4
минуты: 30' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Эвертон
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эвертон
2
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
15:45
Кристал Пэлас
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
14.03.2015
14 марта 2015
сб
15:45
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кристал Пэлас
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Тоттенхэм
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Арсенал
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Арсенал
2
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Халл Сити
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
Сандерленд
0 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Саутгемптон
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Саутгемптон
1
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Сток Сити
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
36'
36'
36'
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
36'
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сток Сити
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
20:30
Арсенал
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
90'
90'
90'
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Вест Бромвич
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Вест Бромвич
2
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
Эвертон
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Бернли
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Бернли
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
Суонси
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
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